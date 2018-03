Curieus organiseert lezing met Filip Boen 16 maart 2018

02u35 0

Curieus Berlare-Overmere-UItbergen organiseert een lezing van Filip Boen. Boen is wetenschapper aan de Universiteit van Leuven en een hartstochtelijke supporter van Beerschot. Deze twee aspecten brengt hij samen in zijn boek 'Iedereen supporter?', waarin hij supporterschap analyseert. Hij formuleert een antwoord op vragen als: Waarom supporteren voetbalfans zo hartstochtelijk voor hun club?, Waarom gedragen ze zich zo vaak irrationeel? De lezing is een eigenzinnige inleiding op de psychologie van de groep en gaat vandaag door om 20 uur in CC Stroming. toegang is gratis, maar een vrije gift voor de Berlaarse G-Judo is welkom. (KDBB)