Cultuurraad reikt culturele nominaties uit Koen Baten

22 januari 2019

De cultuurraad van Berlare heeft tijdens zijn nieuwjaarsreceptie vijf culturele nominaties uitgereikt aan enkele organisaties in Berlare. Het gaat om toneelvereniging Collectief Decorum, die zich inzetten voor internationale hulpprojecten met hun toneelvoorstellingen. Ook jonge muzikanten Cédric en Thibau De Coen kregen een prijs.

Verder werden ook Filip de Sutter en Samina Vande Wiele in de bloemetjes gezet. Filip voor zijn boek over een Joodse jongen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Overmere een onderkomen vond en Samnia voor het behalen van de ‘Bronzen Arsèneprijs’ aan de academie van Wetteren. “Ik ben ontzettend fier over deze sterke persoonlijkheden en wat ze gedaan hebben, daarom verdienen ze ook deze culturele erkenning", aldus schepen Carine Meyers.