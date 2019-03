Congres voor wipschuttersvereniging komt naar Berlare Koen Baten

19 maart 2019

14u30

Zondag 24 maart gaat in Berlare het 96ste wipschutterscongres door in Overmere. De Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan van Overmere organiseert dit jaar het congres voor alle bestaande wipschuttersverenigingen die aangesloten zijn bij de nationale bond. De schuttersgilde uit Overmere bestaat dit jaar 410 jaar en mag dus het congres organiseren.

Op zondag verzameld iedereen rond 08.30 uur in de Vrije Basisschool Sint-Jozef in Overmere. Daar wordt een stoet gevormd van alle wipschutters voor een kleine optocht. Aan het monument van de gesneuveld wordt dan een bloemenhulde gebracht. Daarna vindt het congres plaats en wordt de dag afgesloten met een feestelijke maaltijd in De Zonnevallei in Overmere.