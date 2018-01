Concert brengt eerbetoon aan Paul McCartney 23 januari 2018

De vzw Such A Night brengt op 4 februari de productie 'MACCA - The Paul McCartney Story - The Concert' naar Berlare. De show biedt een compleet overzicht van de hele carrière van Paul McCartney, zowel met The Beatles, met Wings als solo. De Britse productie komt op zijn Europese tour maar voor even naar België en heeft enkel voorstellingen in Oostende en in Berlare. De show doet het goed in Engeland en wordt door de Britse pers nu al omschreven als ongeëvenaard. Emanuele Angeletti, bekend van de West End musical 'Let it be', brengt Paul McCartney zo goed dat het lijkt alsof je opnieuw in een show van de Beatle zit. De voorstelling gaat om 20 uur van start in cc Stroming. Tickets kosten 20 euro en zijn te koop via 0477/35.98.79 of www.suchanight.be. (KDBB)