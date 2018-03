Collectief Decorum brengt 'Journey's End' 03 maart 2018

Toneelgezelschap Collectief Decorum uit Berlare gaat op vrijdag 9 maart in première met 'Journey's End'. De vereniging viert met die voorstelling hun tienjarig bestaan. Er zijn voorstellingen op 9, 10, 16, 17 en 18 maart, telkens om 20 uur in de Emiel Hertecantlaan 90 in Berlare. Er zijn slechts vijftig plaatsen per voorstelling. Tickets kosten 9 euro, studenten betalen 7 euro. Info en tickets: 0470/20.30.11 of collectiefdecorum@hotmail.com.





