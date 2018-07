Cindy Roelandt trekt kartellijst sp.a-Groen Redactie

16 juli 2018

Kartel sp.a-Groen maakte de eerste namen bekend van de lijst waarmee ze in oktober naar de gemeenteraadsverkiezingen trekken. Lijsttrekker wordt sp.a-voorzitter Cindy Roelandt.

Jan Van Hee (sp.a) krijgt een plekje op de tweede plaats en de derde plaats op de kartellijst is voor Groen-voorzitter Stefaan Vermeulen. Het progressieve kartel heeft meteen ook enkele speerpunten klaar waarmee ze naar de verkiezingen trekken. "Volledige openbaarheid van bestuur zoals de publicatie van verslagen van het schepencollege op de website en het openbaar maken van alle contacten tussen het gemeentebestuur en de bouwpromotoren", zegt Van Hee. Ook willen ze een livestream van de gemeenteraden en een vraagmoment voor inwoners.

De vierde plaats op de lijst is voor Rita Hanselaer (sp.a). Haar stokpaardje is de prijs van het OCMW-rusthuis en alles wat met ouderen te maken heeft. Free Van Hee is met haar achttien jaar de jongste van de lijst. Zij komt op de vijfde plaats.

Hilaire De Meyer (plaats 21), Cecile Rouquart (plaats 22) en Anne-Marie Van Cauteren (plaats 23) duwen de lijst.