Chalet volledig uitgebrand na kortsluiting Koen Baten

28 juli 2018

16u44 0

Op het Kievitenpad in Berlare is deze middag rond 15.00 uur een chalet volledig uitgebrand. Het vuur ontstond waarschijnlijk door een kortsluiting aan de diepvriezer. In een mum van tijd was de chalet vernield. Bij de brand kwam een papegaai, Koko, om het leven. "Ik ben alles kwijt, maar wil hier echt niet weg", reageert een aangeslagen Dieudonne Eduard (66).

Het vuur ontstond aan de ingang van de chalet. Een buurtbewoner merkte de brand op en verwittigde onmiddellijk de brandweer. De eigenaar zelf, Dieudonne, was op dat moment niet thuis, hij was op een terras verderop iets aan het drinken. De brandweer kon niet meer voorkomen dat de woning volledig uitbrandde. "Het vuur was snel onder controle en kon zich niet verder verspreiden, maar de chalet is wel onbewoonbaar", aldus brandweercommandant Tijs Dauwe. "Het parket zal ook ter plaatse komen om een verder onderzoek naar de oorzaak in te stellen", klinkt het.

Toen Dieudonne het nieuws vernam kwam hij zo snel mogelijk naar huis om de schade op te meten. Iemand van de buren kwam hem roepen. De man was bijzonder onder de indruk. "Ik woon hier intussen al meer dan twintig jaar. Het was hier echt mijn al mijn vaste stek en nu ben ik alles kwijt. Het is echt onbegrijpelijk hoe dit is kunnen gebeuren. Waarschijnlijk ligt een kortsluiting aan de oorzaak van de brand", klinkt het. Ook een van de huisdieren, papegaai Koko, overleefde de brand helaas niet. "Mijn kat is waarschijnlijk op tijd door het raam kunnen springen, want haar hebben we niet gevonden, zij komt hopelijk zo snel mogelijk terug."

Heel wat buurtbewoners waren ook onder de indruk van de brand en kwamen Dieudonne een hart onder de riem steken. "Deze morgen had ik nog met hem gesproken en was er niets aan de hand, het is toch wel verschieten als je dit dan ziet", klinkt het.

Aan vertrekken uit zijn woning denkt Dieudonne echter niet. "Ik wil hier absoluut niet weg. Ik heb geen zin om in een andere woning te verblijven terwijl ik alles hier heb. Ik zal wel een tent opzetten en daar in slapen zolang het nodig is", vertelt hij. De man was verzekerd tegen woningbrand. "Het is afwachten wat de verzekering zal zeggen. Ik hoop dat ze mij zo snel mogelijk kunnen helpen en dat ik mijn woning kan heropbouwen", besluit hij.