CD&V vindt fietsverbinding Scheldebrug onveilig Koen Baten

13 maart 2019

12u54 0 Berlare Oppositiepartij CD&V Berlare wil een veiligere fietsomgeving ter hoogte van de Scheldebrug. Het punt is daar nu veel te gevaarlijk en de partij hoopt dat de gemeente hier snel werk van maakt. “Volgens ons is hier een eenvoudige oplossing voor. We hopen dan ook dat er snel werk van gemaakt wordt", zegt voorzitter Yves Poppe.

De fietsers zijn genoodzaakt om de weg benden aan de brug te kruisen wanneer ze van Schoonaarde komen en de dijk willen oprijden. “Gezien het grote aantal fietsers op dit punt is het niet onlogisch om een veiligere fietsverbinding aan te leggen", zegt Poppe. “Dit kan volgens ons gebeuren door een kort nieuw fietspad aan te leggen aan de noordoostzijde van Berlare Brug.” De VZW Durme is eigenaar van het gebied. “Zij ouden al sinds 2016 akkoord zijn om een trage weg te voorzien tussen de voet van de brug en het jaagpad. Ook Natuur en bos zien hier geen probleem in", klinkt het.

Sinds april 2017 echter zijn er volgens CD&V geen stappen meer genomen in het dossier. “De gemeente moest doen een stedenbouwkundig dossier opmaken met boscompensatie. Twee jaar verder is er nog geen actie genomen. Het gemeentebestuur laat ons weten dat er geen exacte timing is en dat betreuren wij. Iedereen is akkoord, het voorstel moet gewoon ingediend worden en dan kan alles snel gerealiseerd worden. Wij hopen dat de gemeente hier snel op inspeelt", besluit Poppe.