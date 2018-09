CD&V heeft lijst voor gemeenteraadsverkiezingen klaar Katrijn De Bleser

04 september 2018

CD&V Berlare heeft de volledige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen klaar. Steven Baeyens is lijsttrekker, Franky Verhofstadt (55) duwt de lijst.

"Geen prestigeprojecten, wel een beleid op mensenmaat", vat voorzitter Yves Poppe (28) het programma samen. Poppe staat op de derde plaats in de lijst, net onder Marleen Zaman (50). "We trekken met een brede ploeg met diversiteit in leeftijd en in achtergrond naar de kiezer", zegt lijsttrekker Steven Baeyens (37).

De vierde plaats is voor Bert Van de Velde (35), gevolgd door Jan De Palmenaer (59), Koen Van Eetvelde (52) en An Schuddinck (37). Plaatsen acht, negen en tien zijn voor Willem Van Steendam (34), Kathleen Adam (45) en Ellen Sergeant (38).

Bij de voorstelling van het partijprogramma kwamen meteen een aantal gevoelige punten naar voor zoals de dagprijs in het woonzorgcentrum, horeca aan het Donkmeer en het nieuwe gemeentehuis. De komst van dat laatste vindt CD&V alvast overbodig. “De renovatie van het kasteel is wel nodig.”

Verder krijgen ook volgende CD&V’ers een plekje op de lijst: Inge Van Kerckhove, Jan Pieters, Marc Duquet, Hilde D’Heer, Els De Greef, Chris Temmerman, Mirella Hulpiau, Christine De Troch, Brigitte Stevens, Rudy De Backer, Gerda Thibau en Arno Buyle.