CD&V Berlare betreurt coalitie en zal sterke oppositie voeren Koen Baten

15 november 2018

17u11 0

CD&V Berlare is teleurgesteld in de coalitie die Open VLD en N-VA gesloten hebben voor de komende zes jaar. De keuze voor N-VA stoot de partij tegen de borst. “Het is een coalitie waarbij verliezers gekozen worden ten opzichte van 2012", zegt Steven Baeyens. “Hiermee wordt de keuze van de kiezer niet echt gerespecteerd. CD&V is de enige partij die stijgt in vergelijking met 2012 en met 23 procent zijn we de tweede grootste partij in Berlare. Maar ze laten ons zomaar aan de kant staan", zucht hij. “We zullen onze oppositierol alleszins met verve uitvoeren. Het belang van Berlare is voor ons belangrijk. Als tweede grootste partij nemen we onze verantwoordelijkheid en we zullen een constructieve, maar ook kritische oppositie voeren", besluit Baeyens.