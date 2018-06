CC Stroming trapt ticketverkoop af 14 juni 2018

De ticketverkoop voor het nieuwe culturele seizoen in cc Stroming begint op zaterdag 16 juni. Geïnteressseerden die meerdere voorstellingen willen bijwonen en die zich een abonnement willen kopen, kunnen die dag vanaf 9 uur in het cultureel centrum terecht. Dat kan ook via de website. Zij die enkel losse kaarten willen kopen voor een voorstelling, moeten een weekje langer geduld hebben. Vanaf maandag 25 juni gaat ook de losse verkoop van start. Ook die verkoop gebeurt zowel in het CC, Dorp 101 als via de website: www.ccstroming.be.





(KDBB)