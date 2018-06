CC Stroming organiseert bevraging 22 juni 2018

De medewerkers van cultureel centrum Stroming willen de mening kennen van mensen die regelmatig naar het cc komen. Daarom organiseren ze een bevraging. Aan de hand van een vragenlijst willen ze te weten komen waar mensen tevreden over zijn, wat beter kan en er is ook ruimte voor suggesties en opmerkingen. De enquête kan nog ingevuld worden tot en met 21 juli. Ze is volledig anoniem en duurt tien minuutjes.





Om deelnemers te bedanken, wordt een vierkante meter bedreigd regenwoud gered voor elke ingevulde enquête. Deelnemers maken kans op een weekendje weg met twee. De link naar de bevraging is te vinden op de gemeentelijke website. (KDBB)