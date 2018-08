Bussen met chemisch product langs de Baron Tibbautstraat Koen Baten

06 augustus 2018

10u30 2 Berlare In de Baron Tibbautstraat in Berlare werden maandagochtend omstreeks 9 uur twee bidons aangetroffen met daarin een onbekend chemisch product.

De bidons lagen gewoon langs de kant van de weg. Een buurtbewoner die ze zag liggen, alarmeerde de brandweer. Die kwam ter plaatse voor een onderzoek.

"Door de warmte stonden beide bidons er sterk gezwollen bij", zegt officier Paul De Wilde. "We moesten er dus voorzichtig mee omspringen. Welk product er in de bussen zat, is nog niet duidelijk. Hiervoor is verder onderzoek nodig."

Mogelijk gaat het om afval afkomstig van drugsproductie, maar dat zal later dus nog moeten blijken. Voor de interventie moest de straat niet afgesloten worden. Gewonden vielen er niet.