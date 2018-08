Bussen chemisch product aangetroffen Koen Baten

06 augustus 2018

10u15 1

Op de Baron Tibbautstraat in Berlare werden deze morgen iets voor 09.00 uur twee bidons aangetroffen met een onbekend chemisch product in. De bussen lagen langs de kant van de weg. Een buurtbewoner merkte de bussen op en verwittigde de brandweer. Zij kwamen ter plaatse om de bussen te onderzoeken. "Beide bidons stonden door de warmte sterk opgezwollen dus moesten we er voorzichtig mee omspringen dat ze niet zouden ontploffen", aldus officier Paul De Wilde. "Welk product er in de bussen zit is op dit moment nog niet duidelijk. Hiervoor is verder onderzoek nodig", klinkt het. Mogelijks gaat het om drugsafval dat er gedumpt werd, maar dat zal later duidelijk worden. De straat moest niet afgesloten worden en er vielen geen gewonden.