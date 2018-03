Burgemeester Katja Gabriëls bevalt van Arthur 08 maart 2018

Burgemeester Katja Gabriëls is gisteren bevallen van een zoon. "Arthur werd 's ochtends geboren, hij weegt 4,020 kilogram en is 50,5 centimeter groot", kondigt de trotse moeder aan. Arthur is de kleine broer van Matthis en Samuel, de twee zonen die Gabriëls uit een vorige relatie heeft. Jeff Hanselaer is de trots papa. Voor de burgemeester belooft het daarmee een druk jaar te worden met de kleine Arthur in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Maar dat ziet ze zelf alvast goed zitten. "Ik weet al wat het moederschap inhoudt. Nu komt er eentje meer bij. Bovendien hebben we nog enkele maanden tijd. Eerst gaan we wat genieten van elkaar tijdens het zwangerschapsverlof. Daarna vliegen we er volop in", aldus de burgemeester. (KDBB)