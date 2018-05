Burgemeester Gabriëls trekt lijst Open Vld, De Gucht is lijstduwer 31 mei 2018

Berlare Huidig burgemeester Katja Gabriëls zal in oktober de lijst van Open Vld Berlare trekken. Karel De Gucht, vandaag voorzitter van de gemeenteraad, zal de lijst duwen.

"De kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen werd unaniem goedgekeurd", zegt Dries Vandewalle, secretaris van Open Vld Berlare. "Burgemeester Katja Gabriëls zal de lijst trekken, Open Vld kopstuk en gewezen EU-commissaris Karel De Gucht wordt lijstduwer."





Katja Gabriëls kreeg in 2012 maar liefst 3.165 stemmen achter haar naam en had daarmee de meeste stemmen van alle Berlaarse kandidaten, over de partijgrenzen heen. Daarmee kreeg ze voor het eerst de volwaardige titel van burgemeester, al nam ze de taken van het burgemeesterschap ook al voor 2013 voor haar rekening, toen Karel De Gucht titelvoerend burgemeester was. Karel De Gucht kreeg zes jaar geleden nog 1.314 stemmen achter zijn naam. De eerste jaren van deze legislatuur verscheen De Gucht niet op het lokale politieke toneel. Tot 2014 was hij immers Europees commissaris voor Handel. Vanaf 2015 leidt hij de gemeenteraden in goede banen als raadsvoorzitter. Open Vld haalde in 2012 bijna de helft van de stemmen en had daarmee een absolute meerderheid, goed voor veertien van de 23 zitjes. Ze kozen er echter voor om deze legislatuur samen met sp.a te besturen. De volledige lijst van Open Vld wordt binnenkort voorgesteld. (KDBB)