Broekstraat en Wilgenpark zijn Beste Straten Katrijn De Bleser

12 augustus 2018

De titel van Beste Straat van Overmere ging dit jaar naar de Broekstraat en het Wilgenpark. Twaalf straten streden voor die titel tijdens de Dolle Chirodagen.

Chiro Sint-Gerolf uit Overmere bestaat dit jaar veertig jaar en dat werd een jaar lang gevierd. Hoogtepunt van het jaar was de 34e editie van de Dolle Chirodagen. De tweedaagse strijd is intussen een vaste waarde geworden in Overmere. Oud en jong neemt dan ook deel aan de Dolle Chirodagen. En de inwoners die niet meededen, kwamen supporteren, eten of een pintje drinken.

"Om zowel oud als jong de kans te geven om de eer van hun straat te verdedigen, hebben we verschillende uitdagingen klaar", zegt leider Mathieu De Smet. "Vrijdagavond organiseerden we iets kleinere spelletjes zoals bumpervoetbal en een mega-Jengaspel. Het oudere publiek kon het tegen elkaar opnemen tijdens een kaarting en een quiz. Zaterdag was er dan het spel zonder grenzen met onder andere touwtrekken een parcours afleggen en nog veel meer."