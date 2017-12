Breiclub overhandigt eigen creaties aan sociale dienst 02u29 0 Foto Geert De Rycke

De breiclub van het Woonzorgcentrum Ter Meere in Overmere heeft enkele zelfgebreide sjaals, mutsen, poncho's en handschoenen overhandigd aan de sociale dienst van het OCMW Berlare.





De breiclub komt wekelijks samen en zorgt voor een gezellige sfeer. In totaal zijn ze met bijna 20 breiers die aan het project gewerkt hebben. Tijdens het kerstfeest konden de cliënten van de sociale dienst kiezen uit het aanbod van de breiclub. In totaal hebben ze er een jaar zitten breien. Het resultaat was veelbelovend en iedereen was enthousiast.





(KBD)