Boerenkrijgpark krijgt nieuwe verlichting 10 juli 2018

Het Boerenkrijgpark krijgt nieuwe verlichting. Dat is de eerste stap in een groter project waarbij het hele Boerenkrijgpark een opfrissingsbeurt krijgt. Kort na de zomer zal de bestaande openbare verlichting verwijderd worden. Die verlichting was al sterk verouderd waardoor ze regelmatig stuk ging. In samenwerking met Eandis wordt er nu voor een nieuwe, moderne uitvoering gekozen. Daarbij wordt er rekening gehouden met de activiteiten die in het Boerenkrijgpark georganiseerd worden. De verlichting zal multifunctioneel bedienbaar zijn, met speciale kasten die extra mogelijkheden moeten bieden. De nieuwe verlichting wordt dan in het najaar geïnstalleerd. (KDBB)