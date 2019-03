Boer (48) overlijdt nadat hij met kleding komt vast te zitten in aandrijfas van tractor Koen Baten

04 maart 2019

17u45 2 Berlare In Berlare is op een weide ter hoogte van de Sarosstraat de 48-jarige K.V. uit Berlare om het leven gekomen bij een tragisch ongeval. Hij was er samen met een gepensioneerde vrijwilliger aan het werken. De werken waren net afgerond en zijn compagnon was al vertrokken richting huis. “Toen de boer weg bleef, keerde zijn kameraad terug en trof hij het slachtoffer dood aan", aldus brandweerofficier Luc De Block.

De 48-jarige boer raakte met zijn trui verstrikt in het aandrijfwiel tussen de tractor en een aanhangwagen en zou zo gestikt zijn. De hulpdiensten werden meteen verwittigd, maar konden niets meer doen. “Wij hebben de man nog proberen reanimeren, maar de poging mislukte", vult de Block aan. “Het gaat hier om een bijzonder tragisch ongeval, er is geen sprake van kwaad opzet", klinkt het. Het parket werd verwittigd en kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen, maar gaven de plaats van het ongeval snel weer vrij.

De man is een bekende figuur in Berlare. Heel wat kennissen kwamen naar de plaats van het ongeval. “Hij was een bijzonder harde werker", klinkt het bij een van zijn kennissen. “Hij werkte ook altijd heel voorzichtig, maar als je daar tussen raakt met je kleren, loopt het meestal slecht af. Het is bijzonder jammer.”