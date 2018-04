Blikseminslag zorgt voor dakbrand 13 april 2018

In de Schuurputstraat heeft een blikseminslag gisteravond voor een korte dakbrand gezorgd. Het vuur ontstond iets na 19.00 uur nadat een hevige knal in de woning was voorafgegaan. Onmiddellijk waren er vlammen te zien en werd de brandweer verwittigd. Zij konden het vuur gelukkig snel bestrijden. "Het vuur had zich al verspreid naar het gebinte van het dak, maar langs binnen uit konden we het gelukkig onder controle houden. Als de bewoners niet aanwezig waren geweest, was het misschien veel slechter afgelopen", vertelt officier Thijs Dauwe. "De schade in de woning bleef gelukkig beperkt en er vielen geen gewonden. Er zijn wel wat dakpannen losgeschoten aan het dak bovenaan", klinkt het. De brandweer verwijderde ook isolatiemateriaal rond de locatie waar de bliksem was ingeslagen. De straat was tijdens de interventie afgesloten voor het verkeer. (KBD)