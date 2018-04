Beversporen gespot in Berlaarse Broek 04 april 2018

02u49 0 Berlare De bever is aan een opmars bezig. "Nu werd het beestje ook in het Berlaarse Broek gespot en dat was al een hele tijd geleden", weet natuurvereniging vzw Durme.

Een omgeknaagde boom liet er vorige week geen twijfel over bestaan: de bever woont opnieuw in het Berlaarse Broek. "Enkele lokale natuurliefhebbers zagen de bomen het eerst. Nadat we zelf ter plaatse gingen, was er geen twijfel mogelijk. In Berlare is de bever terug actief. Daar zijn we natuurlijk enorm blij om", klinkt het bij natuurvereniging vzw Durme.





De laatste bever in België werd gezien in 1848. Daarna verdween de soort voor meer dan honderd jaar in bijna heel Europa. In het begin van de twintigste eeuw leefden er slechts 1.200 exemplaren in heel Eurazië. De jacht was de grote boosdoener. In Nederland werden in 1988 twaalf bevers geïntroduceerd in de Biesbosch. "Stilaan vond de bever zijn weg naar België. Na anderhalve eeuw afwezigheid zitten weer zo'n duizend bevers in België. In de lente van 2000 werd de eerste bever gesignaleerd op Vlaams grondgebied, langs de Dijle in Vlaams-Brabant." En nu dus ook in het Berlaarse Broek.





De bever heeft vandaag een beschermd statuut, dat is één van de redenen waarom hij opnieuw kan overleven. "Ook de verbeterde waterkwaliteit zorgt dat hij kan overleven." De kans dat mensen het beest zelf te zien krijgen, is eerder klein. Het is immers een nachtdier dat mensenschuw is. (KDBB)