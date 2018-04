Bestelwagen en auto botsen op elkaar 20 april 2018

Op de Frankrijkstraat in Berlare zijn gisteren twee wagens met elkaar gebotst. Het ging om een personenwagen en een bestelwagen. Het ongeval gebeurde in de richting van Dendermonde. Beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op. De omstandigheden van het ongeval zijn niet bekend. De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Door het ongeval ontstond er in beide richtingen verkeershinder. (KBD)