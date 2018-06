Beschonken tegen combi bij alcoholcontrole 13 juni 2018

M.R. uit Berlare is door de politierechtbank van Dendermonde veroordeeld tot een boete van 1.600 euro, waarvan een groot deel met uitstel, en een rijverbod van 23 dagen. De man had te diep in het glas gekeken toen hij bij een alcoholcontrole in Berlare tegen een politievoertuig aanreed. Een agent kon net op tijd wegspringen. "Ik besef dat ik daar een grote stommiteit heb begaan. Dit zal niet meer gebeuren en ik wil hier ook niet meer verschijnen", aldus R. (KBD)