Berloumi mag naam behouden KAASMAKER WENDT MILJOENENCLAIM AF EN KAN VERDER GROEIEN KATRIJN DE BLESER

14 maart 2018

02u45 0 Berlare Kaasmakerij Berloumi mag zijn naam dan toch behouden. Een instantie uit Cyprus sleepte hen voor de rechter omdat er te veel verwarring zou zijn met de grillkaas halloumi. Even dreigde hij de deuren te moeten sluiten, maar de kaasmaker kreeg nu gelijk.

"Twee jaar geleden kregen we een brief van een groot advocatenkantoor waarin stond dat we met Berloumi in overtreding waren met de merkenrechten. Berloumi zou te veel gelijkenissen vertonen met de halloumikaas uit Cyprus. Ze dreigden meteen met een schadeclaim indien we onze naam zouden behouden. Iedereen raadde me aan de naam te veranderen, vooral omdat het van een advocatenkantoor kwam in opdracht van de Foundation for the protection of the Cypriotic halloumi", begint David De Coster van Berloumi zijn verhaal.





Toch besliste David niet zomaar zijn naam te veranderen en hij klopte aan bij advocaat Piet Vandoolaeghe. "We hebben alles weerlegd. Het Benelux Merkenbureau in Den Haag heeft ons gelijk gegeven", zegt Vandoolaeghe. "Er kan geen schadeclaim meer komen. En we hebben getoond dat een kleine garnaal het kan halen van de grote vissen."





Een hele opluchting voor David en zijn bedrijf. "Want met dergelijke schadeclaims bestaat de kans dat we de deuren moeten sluiten", zegt David die vier jaar geleden zijn bedrijf oprichtte. "Het begon als een hobby. De boeren in onze regio kregen het steeds moeilijker en ik had het plan opgevat om van de melk van elke boer één product te maken. Koen Scheirs was de eerste. Van zijn koeienmelk zou ik grillkaas maken, drie kilo om te beginnen. Van de melk van een andere boer zou ik dan bijvoorbeeld rijstpap maken. Maar zo ver geraakte ik niet. Het bleef bij Berloumi. Wat begon met een keteltje van dertig liter, is vandaag 500 liter per dag, een voltijdse job voor mij en drie medewerkers", zegt David. "Mijn dochter bedacht de naam Berloumi: een samenvoegsel van Berlare en halloumi omdat we nog steeds willen benadrukken dat we met lokale producten werken."





Het duurde twee jaar voordat er een uitspraak kwam in de zaak over de merkenkwestie. "Twee jaar dat we soms met een bang hart investeerden. Zo kregen we ook vanuit de retailsector de vraag om onze Berloumi af te nemen. We probeerden dat steeds meer te doen vanuit de naam van onze bvba De Zuivelarij, maar dat sloeg niet aan." Voortaan kan David dus met een gerust hart Berloumi leveren. "Ons doel is om een ton kaas per dag te maken. Daarnaast willen we ook het oorspronkelijke idee opnieuw oppikken: producten maken met onder andere melk van lokale boeren. Ecologisch goed, de boeren krijgen meer geld voor hun waar en ook voor de lokale economie is dat alleen maar positief."