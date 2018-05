Berlarenaar wint hoofdprijs City Light Run 04 mei 2018

Davy Rasschaert uit Berlare heeft de hoofdprijs van de City Light Run in Aalst gewonnen. "Naar aanleiding van de tweede editie schonk organisator Lijst A samen met Go Sport 'sportieve' waardebonnen weg", zegt Ann Van de Steen (Lijst A). "Alle prijzen werden willekeurig verloot uit de ruim 1.400 deelnemers. Juwelier Van Impe uit Erembodegem schonk de hoofdprijs, een juweel ter waarde van 500 euro. Winnaar van het juweel werd Davy Rasschaert uit Berlare. Op vrijdag 27 april werd het juweel in de juwelierszaak Van Impe overhandigd aan de gelukkige winnaar, in het bijzijn van enkele raadsleden van Lijst A."





(RLA)