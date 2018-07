Berlare Zingt! En iedereen mag meedoen Redactie

17 juli 2018



Donderdag 20 juli is er opnieuw Berlare Zingt. Het evenement waarop jong en oud verzamelt op het Kapelleplein om samen te zingen. Op de vooravond van de nationale feestdag is iedereen welkom om zijn zangtalent te tonen. Dj Benny en Danny Wuyts zijn dit jaar sfeermakers van dienst. Zanger en sympathisanten kunnen er terecht vanaf 19.30 uur. Info bij de dienst citymarketing: 052/43.25.60 of citymarketing@berlare.be.