Berlare-verkiezingen.be geeft overzicht voor gemeenteraadsverkiezingen Katrijn De Bleser

01 augustus 2018

De website berlare-verkiezingen.be moet een duidelijk en eerlijk overzicht geven van de verschillende partijen en hun kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen. "Naar aanleiding van het modder gooien op sociale media wilde ik een onafhankelijk overzicht maken", zegt Stefaan Joos.

"Op de Facebookgroepen die opgericht werden voor alle inwoners van onze gemeente wordt de laatste tijd met modder gegooid naar elkaar. Ik stapte naar de mensen van de verschillende partijen om te horen hoe zij daar tegenover stonden. Stuk voor stuk vonden ze het een groot probleem", zegt Stefaan Joos. "De oplossing dacht ik te vinden in een neutrale website. De verschillende kopstukken waren het met mij eens en we namen een designer onder de arm."

Sinds vrijdag 27 juli staat de website www.berlare-verkiezingen.be online. "Met steun van alle voorzitters en lijsttrekkers van de verschillende Berlaarse partijen." Op vier dagen tijd kreeg de website al meer dan 2.000 bezoekers. "De inhoud is nog niet compleet omdat de mensen die kandidaat zijn op gelijk welke lijst het deel dat over hen gaat zelf kunnen invullen."

In de vragenlijst wordt er ook gepolst naar de interesse om met een andere partij samen te gaan. Of alle politici die vraag wel willen beantwoorden? "Waarschijnlijk niet. Het zijn echter wel vragen op persoonlijk niveau, niet op partijniveau. Ik kreeg al van verschillende politici een antwoord", zegt Joos. Aan de website is ook een Facebookpagina gelinkt. 'Berlare verkiezingen 2018' brengt regelmatig updates als er vragen ingevuld werden.