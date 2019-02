Berlare telt vanaf nu 15.000 inwoners Koen Baten

27 februari 2019

De gemeente Berlare telt vanaf nu 15.000 inwoners. Sofia Meert werd dinsdagavond gehuldigd als 15.000ste inwoner van de gemeente. Aan het begin van de maand schreef de vrouw zich in bij het bevolkingsregister, samen met haar twee kinderen. De gemeente besloot haar extra in de bloemetjes te zetten en overhandigde haar een cadeaubon van 100 euro, die ze kan besteden bij de lokale handelaars in Berlare.