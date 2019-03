Berlare krijgt groener wagenpark Koen Baten

01 maart 2019

15u32 0 Berlare Berlare zet volop in op duurzame energie. Sinds enkele weken rijden er in de gemeente vier nieuwe voertuigen rond met duurzame grondstoffen. Het gaat om twee elektrische voertuigen en twee voertuigen op aardgas.

De gemeente werkt al een tijdje samen met het ‘Clean power for transport-project’. Dit is een project van de Vlaamse overheid dat elektrisch rijden wil stimuleren en de luchtkwaliteit verbeteren. De voertuigen zijn vooral beschikbaar voor de dienst Openbare Werken.

Vorig jaar lanceerde de gemeente al verschillende elektrische laadpalen aan de parking van het Brielplein en op de parking van het Donkoeverpark. Nu wordt dus ook het wagenpark aangepakt. “Zowel de logistieke ploeg als de ploeg voor het patrimonium in onze gemeente rijden voortaan op CNG", zegt schepen van Milieu Urbain Van Boven. “Het toezicht in de gemeente en de werfopvolging zal vanaf nu gebeuren met de twee elektrische voertuigen die we hebben aangekocht", klinkt het. “Als de batterij leeg is, kunnen de voertuigen opgeladen worden aan het gemeentelijk magazijn via een stopcontact en een vulstation met CNG dat aangesloten is op het net", besluit Van Boven.