Berlaarse scholen ontvangen muziekeducatief materiaal Koen Baten

03 april 2019

12u19 0 Berlare Vrije Basisschool de Duizendpoot heeft vanochtend van de gemeente een muziekinstallatie gekregen voor activiteiten te organiseren. Zij zijn de eerste school die het materiaal krijgen. De andere scholen volgen later. “In 2016 ontvingen we een budget voor het inrichten van muziekonderwijs in Berlare, maar we wilden ook de scholen hierbij betrekken", zegt schepen Carine Meyers.

De gemeente kreeg in 2016 het budget via een bijzonder legaat van Roger Bonnaerens, om een muziekonderwijs in te richten in Berlare. “Wij kochten hier al een podiumwagen en diverse instrumenten mee voor de kunstacademie", klinkt het. “De scholen mochten voor ons echter niet achter blijven en wij wilden ook voor hun muziekeducatief materiaal aankopen.” Het gemeentebestuur voorzag hiervoor een budget van 1.500 euro per school. Vandaag kreeg de vrije basisschool De Duizendpoot, de gemeenteschool in Uitbergen en de Kleurenboog in Berlare al het eerste materiaal. De scholen waren zeer tevreden met de hulp van de gemeente. Op 24 april krijgen ook Ten Berge in Berlare nog hun materiaal. Als laatste, op woensdag 8 mei, ontvangt ook Sint-Jozef in Overmere het materiaal van de gemeente.