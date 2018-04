Berlaarse fietser gewond na val 24 april 2018

Een 64-jarige man uit Berlare is zaterdagmorgen rond 10.15 uur gewond geraakt na een valpartij in de Trekweg in De Pinte. De man tikte het wiel van zijn voorligger aan, waardoor hij zijn evenwicht verloor. Door het incident kon een 78-jarige Gentenaar die vlak achter de Berlarenaar fietste niet meer tijdig remmen. Hierdoor kwam hij ook zwaar ten val. Enkel de 78-jarige man moest voor verzorging naar het AZ Maria-Middelares in Gent. (JEW)