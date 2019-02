Bekende zangers brengen repertoire van Dolly Parton en Kenny Rogers Koen Baten

21 februari 2019

18u50 0 Berlare Barbara Dex, Gunter Verspecht, bekend van Stash en Jo Mahieu brengen op 30 maart de grootste hits van Dolly Parton en Kenny Rogers. Onder meer nummers als ‘Jolene’ zullen zeker passeren.

Het optreden is een organisatie van de VZW such a night uit Berlare. Zij brengen de zogeheten ‘Dollymentary’ naar Berlare op vraag van heel wat fans. De drie zangers en muzikanten zullen samen voor een spectaculaire show zorgen. Het optreden gaat door op zaterdag 30 maart in de CC de stroming te Berlare. Tickets kosten 15 euro en zijn te koop via www.suchanight.be of op het nummer 0477 35 98 79.