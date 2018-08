Beheerswerken in Heidemeersen Katrijn De Bleser

17 augustus 2018

16u00 1 Berlare Natuurpunt Dendermonding zal op zaterdag 18 augustus beheerswerken uitvoeren in de Heidemeersen.

Iedereen die dat wil, is welkom om mee de handen uit de mouwen te komen steken. Er zal maaisel uit droge graslanden afgevoerd worden, en de Amerikaanse vogelkers wordt verwijderd. Afspraak om 9 uur aan basisschool Ten Berghe, Galgenbergstraat 39 in Berlare. Vrijwilligers nemen best vooraf contact op met Stefaan Thibau (0478/65.17.00) of Dirk De Mesel (0476/33.10.43).