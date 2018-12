Basisschool zamelt geld in voor ‘Orly on wheels' Koen Baten

19 december 2018

De basisschool Ten Berge in Berlare heeft meer dan 3.000 euro ingezameld voor het goede doel. Dit jaar werd er gekozen voor Orly on Wheels. Dat is een sportclub die zich specifiek richt op mensen met een fysieke beperking zoals onder meer amputaties. Iedereen is er welkom.

De club werd opgericht door Bert Dierickx in 2017 nadat de man in 2011 een ongeval had waarbij hij verlamd raakte aan beide benen. De club speelt rolstoelbasketbal in competitie. Daarnaast zorgt de club er ook voor dat er een sociale beleving is voor de mensen me een fysieke beperking. De club telt intussen al 14 leden.

“Als school hadden wij besloten om hier een handje toe bij te dragen. Bert Dierickx zelf kwam ook al langs op onze school om de organisatie voor te stellen", aldus directrice Katrien De Moerloose. “Eind november gingen de kinderen dan zelf naar de sporthal om aan de lijve te ondervinden hoe het is om in een rolstoel basket te spelen", klinkt het.

Morgen zullen de leerlingen nog een afsluitende sponsortocht houden.