Basisschool Ten Berge bekroond met Verkeer op school-medaille Koen Baten

10 december 2018

13u14 1 Berlare Gemeenschapsschool Ten Berge in Berlare werd door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde beloond met een bronzen Verkeer op school-medaille. De school kreeg de bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitslessen. De medailles zijn bedoeld om de scholen te bedanken en een steuntje in de rug te geven hiermee verder te gaan.

Basisschool GO! Ten Berge is één van de scholen die deelneemt aan dit project. In ruil krijgt de school daarvoor een bronzen medaille om aan de schoolpoort te hangen plus een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite en mooie beloningen om de verkeerswerking op school verder te ondersteunen waaronder keuze uit fietsbrevetten, klemborden of bewegwijzering voor verkeersexamens.

“Veiligheid pragmatisch aanpakken bij leerlingen en op die manier competenties oefenen in het verkeer. We werken hiervoor samen met de lokale politiediensten. De leerlingen worden bovendien gestimuleerd en gemotiveerd om hun verkeerskennis efficiënt toe te passen en daar ook nog plezier aan te beleven”, aldus directeur Katrien De Moerloose.