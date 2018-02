Basisschool Ten Berge begint de dag gezond 22 februari 2018

02u42 0 Berlare De leerlingen van basisschool Ten Berge genoten gisteren van een gezond ontbijt op school. Alle 300 leerlingen van de GO!-basisschool namen deel.

"Nu de feestdagen achter de rug zijn, is het ook voor de leerlingen van onze school nuttig om opnieuw te werken aan een gezonde levensstijl. Dat wil zeggen drie keer per dag een voedzame en evenwichtige maaltijd, afgewisseld met gezonde tussendoortjes", zegt Steven Ghys, directeur van basisschool Ten Berge. " Het is dan ook een geschikt moment om een schoolontbijt te organiseren. Een goede start van de dag begint immers bij een stevig ontbijt."





De kosten voor het ontbijt werden gedragen door de vzw Ten Berge Team, de oudervereniging van de school. Het waren dan ook zij die zorgden voor het evenwichtig ontbijt. Na de lekkere maaltijd werd er voor de kinderen ook een beweegsessie voorzien want ook dat hoort bij een gezonde levensstijl. Samen gingen ze op wandel en nadien werd er nog een actief spel georganiseerd. (KDBB)