Animo op het Donkmeer tijdens Waterfeesten Katrijn De Bleser

05 augustus 2018

Op de Waterfeesten afgelopen weekend werd er gesport, gefeest en er was plaats voor avontuurlijke activiteiten.

Naar goede gewoonte is er tijdens het eerste weekend van augustus wat te beleven op en rond het Donkmeer. Het Donkoeverpark werd omgetoverd tot een doe-dorp voor kinderen. Met springkastelen en glittertattoos, waterkanonnen, een touwenpiste, workshops, buiksleren met de Berlaarse Chirojongens en -meisjes en een boogschietinitiatie van de Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan Overmere. Voor de durvers waren er dan weer gewaagde activiteiten zoals rotsklimmen en bungee trampoline. Op vier verschillende podia werden optredens georganiseerd.

Zaterdagavond haalden heel wat duo's hun origineelste bolide van stal voor 'Ter Land, Ter Donk en Meer'. Behalve snelle karretjes waren er ook heel wat pechvogels, waaronder Dirk. "Het is al mijn elfde deelname. We hebben nog maar één editie gemist en deze keer vroegen we raad aan professionelen voor de bouw van onze bolide." Maar het mocht niet zijn. Toen de bolide het wateroppervlak raakte, viel ze al uit elkaar. Toch werd er niet zomaar opgegeven, het was zwemmen naar het klimtouw om toch nog in de toeter te kunnen nijpen.

Ondanks het vuurwerkverbod worden de feesten vanavond, zondagavond, gewoon afgesloten met een Venetiaans vuurwerk. Omdat het vuurwerk boven het Donkmeer afgeschoten wordt, is brandgevaar beperkt.