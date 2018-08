Alma wil haar 106 kaarsjes samen met andere jarigen uitblazen Katrijn De Bleser

02 augustus 2018

12u00 2 Berlare Alma Herssens, de oudste inwoner van Berlare, wordt deze maand 106 jaar. En dat wil ze graag vieren met andere jarigen.

Alma, die er nog altijd als de kippen bij is wanneer er gefeest wordt, mag op 20 augustus 106 kaarsjes uitblazen. Dat zal ze in woonzorgcentrum Ter Meere in Overmere doen, waar ze tegenwoordig woont. "We willen haar 106de verjaardag extra speciaal maken", klinkt het daar. "Daarom nodigen we alle inwoners van Berlare die ook op 20 augustus jarig zijn, uit om mee te komen feesten. We hebben al een reactie gekregen van een meisje dat op 20 augustus 6 jaar wordt, en dus welgeteld een eeuw jonger is dan Alma. Maar zij woont spijtig genoeg in West-Vlaanderen."

Inwoners van Berlare die samen met Alma verjaren, mogen hun partner of ouders meebrengen naar de receptie in zaal Zomertaling, om 18 uur. Graag wel voor 13 augustus een seintje, zodat er voldoende broodjes en drankjes voorzien kunnen worden. Dat kan via 09/326.97.30, of termeere@ocmwberlare.be.