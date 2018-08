Alma viert 106e verjaardag Katrijn De Bleser

21 augustus 2018

Alma Herssens uit Berlare vierde haar 106e verjaardag. Daarmee is ze intussen al meer dan een jaar de oudste inwoner van onze regio.

106 kaarsjes mocht Alma Herssens uitblazen. Figuurlijk dan want met haar gezegende leeftijd zou je denken dat het bijna onmogelijk is om daar nog voldoende adem voor te hebben. Maar Alma is nog steeds een kranige dame. "110 jaar wil ik worden", liet Alma al eens vallen. Iedereen wil van haar weten wat haar geheim is om zo oud te worden. Dat antwoord is al enkele jaren hetzelfde: "Veel werken, geen ruzie maken en niet te veel eten."

Alma werd geboren in Oudegem als oudste in een gezin van zes. Samen met haar echtgenoot Gustaaf De Troch opende ze een bakkerij en kruidenierszaak in de Kerkhofstraat in Oudegem. Ze kregen vier kinderen. Later openden ze samen nog een kruidenierszaak op de hoek van de Donckstraat met de Dendermondsesteenweg in Dendermonde. In de jaren zeventig sloeg het koppel een nieuwe richting in: ze openden de tearoom ‘Libelle’ in de Brielstraat aan het Donkmeer. Toen haar echtgenoot in 1986 overleed, verhuisde ze naar een appartement in Dendermonde waar ze in 2007 getroffen werd door een woningbrand.

Alma was zo onder de indruk van de heldhaftige brandweermannen die haar kwamen redden, dat ze er ook na haar verhuis naar woonzorgcentrum Ter Meere in Overmere in 2010 niet over kon zwijgen. Het personeel nodigde Alma's helden uit en die namen de dame nog eens mee de lucht in met de brandweerladder. Een gebeurtenis die voor Alma veel betekende.