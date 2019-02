Acht autospiegels beschadigd in Overmere: politie op zoek naar slachtoffers en mogelijke getuigen Koen Baten

25 februari 2019

09u43 0 Berlare Zondagavond hebben mogelijks enkele vandalen verschillende spiegels van auto’s beschadigd. De feiten speelden zich af tussen de Kruisstraat en de Baron Tibbautstraat ter hoogte van nummer 56. De voertuigen stonden zowel langs de linkerkant als de rechterkant van de weg.

De politie van Berlare/Zele werd zondagavond omstreeks 22.15 uur op de hoogte gesteld van de schade aan de spiegels en kwam ter plaatse een kijkje nemen. De feiten gebeurden vermoedelijk tussen 21.15 uur en 22.15 uur. De politie kon toen acht voertuigen zien waar schade werd aangericht. Niet alle eigenaars van de beschadigde voertuigen konden worden gecontacteerd op dat moment.

De politie roept daarom op aan de mogelijke slachtoffers om zich vandaag alsnog te melden bij de politie en nazicht te doen aan uw voertuig als u geparkeerd stond in die regio. Dan kunnen ze de schade toevoegen aan het proces-verbaal. Ze roepen ook op naar getuigen die mogelijk iets gezien hebben over de feiten of meer weten. Zij kunnen altijd contact opnemen met de politiezone Berlare/Zele.