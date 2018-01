Aanleg aaidierenweide aan Nieuwdonk start binnenkort 02u37 0 Foto Geert De Rycke Schepen Steven Vandersnickt bij de beestjes in de bestaande Eendenkooi. Berlare Binnenkort starten de werken voor de aanleg van een aaidierenweide op de grens van de Nieuwdonk met de Eendenkooi. De Eendenkooi zelf wordt nadien helemaal opnieuw ingericht.

De Eendenkooi, het eilandje midden in het Donkmeer, is een toeristische trekpleister in Berlare. Behalve de oude eendenkooi zijn er op het eilandje ook speeltuigen en plekjes voor ezels, geitjes en andere aaibare dieren. In het kader van het natuurinrichtingsproject (NIP) wordt de natuur rond het Donkmeer in zijn oorspronkelijke staat hersteld. In dat plan horen aaibare dieren niet thuis in de Eendenkooi. "Daardoor is de verhuis van het dierenpark naar de Nieuwdonk voorzien", zegt schepen van Toerisme, Steven Vandersnickt (Open Vld).





Overgang

Tijdens de laatste gemeenteraad werd het bestek voor de inrichtingswerken van de aaidierenweide goedgekeurd. "De aaidierenweide zal de overgang vormen tussen recreatiegebied Nieuwdonk dat eigendom is van intercommunale DDS en het natuurgebied waar de huidige eendenkooi is", zegt Vandersnickt. Ook DDS stapt mee in het project. In de aaidierenweide kunnen bezoekers tussen onder andere konijnen en geitjes lopen. "De werken voor de aanleg van de weide gaan van start op 1 maart, de aaidierenweide moet in juni afgewerkt zijn."





Het kostenplaatje voor de aanleg wordt geraamd op 75.381 euro, voor de inrichting van de aaidierenweide wordt een bedrag van 72.600 euro voorzien. De Eendenkooi wordt nadien omgevormd tot een natuurlijke speelzone met onder andere houten constructies en een uitkijktoren. (KDBB)