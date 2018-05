Aaidierenweide over één maand klaar GEMEENTE ZET MORGEN AL EENS DE DEUREN OPEN VOOR PUBLIEK KATRIJN DE BLESER

26 mei 2018

02u32 0 Berlare De werken voor de nieuwe aaidierenweide aan de Eendenkooi zijn volop bezig. Dat is de eerste verwezenlijking binnen het project Kalkense Meersen-Donkmeer, waarbij verschillende natuurgebieden opnieuw ingericht worden. Zondag is iedereen al eens welkom om een alpaca te aaien.

Op de grens van de huidige Eendenkooi met recreatiedomein Nieuwdonk wordt de laatste maanden hard gewerkt. Er wordt een aaidierenweide aangelegd, waar binnenkort alpaca's, geitjes, kippen, cavia's, konijnen en kalfjes van jerseykoeien hun thuishaven krijgen. De aanleg van de aaidierenweide kadert in het Natuurinrichtingsproject (NIP) van de Vlaamse overheid. Zo'n project staat in het teken van de herstelling, ontwikkeling en het behoud van de natuurwaarden. Omdat een Eendenkooi niet meteen tot de natuurlijke habitat van onder andere geitjes hoort, werden de beestje er weggehaald. In plaats daarvan wordt nu de aaidierenweide aangelegd.





De aaidierenweide bestaat uit verschillende delen. "Ze wordt opgedeeld met houten omheiningen. Verder worden er heuvels aangelegd en plekjes waar de beestjes beschut zitten. Het is de bedoeling dat bezoekers gewoon tussen de beestjes lopen", zegt schepen van Toerisme Steven Vandersnickt (Open Vld). "Kinderen er op die manier terug in contact met dieren, net als vroeger. Het is niet alleen leuk, het is ook belangrijk voor hun ontwikkeling."





Eendenkooi aanpakken

Eens de aaidierenweide operationeel is, wordt de Eendenkooi aangepakt. Die wordt hersteld in zijn oorspronkelijke staat. "Het wordt een park waar de natuur zich ten volle kan ontwikkelen, maar waar ook wat te beleven is voor kinderen. Het wordt een natuurlijke speelzone, met een leerpad en speeltuigen", zegt Vandersnickt. De Eendenkooi en de aaidierenweide blijven gratis toegankelijk vanaf de Brielstraat en vanaf 't Brugske. In de wintermaanden, als de toegang tot de Nieuwdonk gratis is, kunnen bezoekers ook via die kant de aaidierenweide en de Eendenkooi in.





De aanleg van de aaidierenweide startte in maart. "We stimuleren met dit project bovendien de sociale economie, want de mensen van sociale werkplaats De Loods voeren de werken uit." De aaidierenweide moet over een maand helemaal klaar zijn. "Toch zetten we zondag de poorten al eens open voor het grote publiek. Zondag is een symbolische dag voor het project Kalkense Meersen - Donkmeer, een samenwerking tussen de gemeenten Berlare, Laarne, Wetteren en Wichelen om het gebied te versterken. Ook in de andere gemeenten valt er die dag wat te beleven. De aaidieren komen voor één dagje al eens naar hun nieuwe thuis." Zondag van 15 tot 17 uur krijgt iedereen er meer info over het project. Kinderen kunnen er laarzenwerpen, maisknikkeren, boerderijliedjes zingen, een ritje maken met de kruiwagen of een wollig pomponbeestje knutselen.