Aaidierenweide krijgt eerste bewoners Koen Baten

27 juli 2018

11u08 5 Berlare Op de aaidierenweide aan de Nieuwdonk in Berlare staan sinds enkele dagen de eerste dieren op het terrein. Het gaat om een pony, een kalfje en enkele schapen en geiten.

Bezoekers kunnen de aaidierenweide ook bezoeken langs de Eendenkooi. Via de Nieuwdonk is er op dit moment geen toegang. "In de komende periode zullen er met mondjesmaat nog dieren op de aaidierenweide terechtkomen", zegt schepen Steven Vandersnickt (Open Vld). Er komen onder meer nog alpaca's, konijnen en kippen. Tegen volgend jaar zou de aaidierenweide volledig klaar moeten zijn.

Er is ook voldoende beschutting: dieren kunnen schuilen in schaduwplekjes en onder speciaal opgezette zeilen om te ontsnappen aan de brandende zon.