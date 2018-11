92.000 kerstlichtjes sieren kersthuisje in Overmere Sinds september is het koppel al bezig met hun woning te versieren. Volgend jaar houden ze een schlagerfestival op 23 november 2019. Koen Baten

14 november 2018

21u09 0

In de Pastoor Pennestraat in Overmere branden vanaf 1 december maar liefst 92.000 kerstlichtjes aan het huis van Ria Jacobs en Freddy Garre. Het koppel versiert hun huis dit jaar al voor de 24ste keer op rij. In 2019 vieren ze hun 25-jarig jubileum, en gaan ze al hun bezoekers verrassen met een schlagerconcert waarbij ook Christoff aanwezig zal zijn. “We hadden nooit gedacht dat ons kersthuisje zo een succes zou zijn, het is ongelofelijk, maar er kruipt wel gigantisch veel tijd in", zeggen Ria en Freddy.

De tijd van het jaar komt er voor veel gezinnen weer aan, waarbij de kerstboom wordt opgezet, en er lichtjes worden opgehangen. Maar voor Ria en Freddy van het kersthuisje in Overmere, is Kerstmis al lang begonnen. In september al begon het koppel aan zijn 24ste jaar om hun huis vol te hangen met lichtjes. En met vol, bedoelen ze ook echt vol. “Van beneden op het gras tot boven op het dak hangt alles vol met lichtjes. In totaal 92.000 stuks, en driehonderd elektrische verbindingen om alles te kunnen laten branden", zeggen Ria en Freddy toch met enige trots. “Als er een defect aan een van de lichtjes is of een slecht contact waardoor ze niet branden, moet alles onmiddellijk gemaakt worden. We kunnen dit niet laten liggen of we worden zot", lachen ze.

Hun versiering begon met een eenvoudig sliert lichtjes, maar elk jaar kwam er meer en meer bij, en besloten ze ook de bewoners en de verre buren mee te laten genieten. Al jarenlang stellen ze hun huis open om te komen genieten van een heerlijke jenever en mogen ze door de tuin lopen om te genieten van het prachtige decor. “Wij moeten er wel vroeg aan beginnen, wij kunnen niet wachten tot het vallen van de bladeren om de lichtjes op te hangen, anders raken we nooit op tijd klaar. Soms moeten we zelf de bladeren uit de bomen slaan om de lichtjes te kunnen hangen", klinkt het. Ook dit jaar hebben ze heel wat vernieuwing aangebracht. “Voor de kindjes hebben we een leuk kinderhoekje gemaakt, en nu hebben we ook de laatste nieuwe trend en dat zijn groene lichtjes", zegt Freddy.

Hoeveel uren er inkruipen weet het koppel niet, wel zijn ze dankbaar voor de hulp die ze elk jaar krijgen om alles in orde te brengen. “We zijn meer dan een maand open en hebben in totaal 14 vrijwilligers die ons helpen, zonder hen zouden we dit echt niet kunnen.” In juni begint het koppel ook al met soep te maken. “We hebben iemand die voor ons tomaten kweekt om hier soep van te maken, in totaal hebben we nu al vierhonderd liter, maar dit is gewoon nog niet genoeg", zegt Ria.

Het kersthuisje in Overmere is intussen echt een toeristische attractie geworden. “Zelfs mensen vanuit Keulen rijden twee uur naar hier om ons huis te bewonderen. Ook Christoff is hier al jaren een vaste klant en komt elke keer langs.” Net omdat het zo een succes is, wil het koppel voor hun 25e jubileum een schlagerfestival organiseren. “Uiteraard is Christoff hier ook bij aanwezig. We hebben heel lang moeten proberen om hem te kunnen vastleggen, maar nu is het eindelijk gelukt. De kaartenverkoop loopt al volop voor het evenement en gaat door op 23 november 2019", zegt Ria.

Het kersthuisje is dit jaar open vanaf 1 december tot 13 januari 2019. “Dit is langer dan vorige jaren, maar we zijn er klaar voor. Volgend jaar gaan we zeker voor 100.000 lichtjes", besluit het koppel.