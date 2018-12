800 kilogram verse vis op Donkmeer gezet Koen Baten

17 december 2018

Aan het Donkmeer in Berlare heeft de gemeente in samenwerking met natuur en bos 800 kilogram verse vis bijgezet voor de vissers. Het gaat onder meer om om 100 kilogram Brasem, 150 kilogram blankvoorn, 150 kilogram rietvoorn en nog tal van andere vissoorten. De vissen werden in het water gelaten onder heel wat belangstelling van de vissers. Ook de Donkwachter was aanwezig om te kijken of de vissen vlot vertrokken.

Jaarlijks wordt er verschillende keren vis gezet op het Donkmeer. Elk jaar wordt er ook een lading paling losgelaten op het meer.