80-jarigen blazen verzamelen 13 juni 2018

De Berlaarse tachtigjarigen hebben verzamelen geblazen. In het gemeentehuis van Berlare kwamen de inwoners van de gemeente die de gezegende leeftijd van tachtig jaar bereikten samen. Ze werden er plechtig ontvangen en kregen er felicitaties van het gemeentebestuur. Na het officiële momentje werd de tijd genomen om gezellig bij te praten over Berlare vroeger en nu, over kinderen, kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen.





(KDBB)