7 op10 laten kind nooit naar school fietsen ENQUÊTE VAN OBU VOORUIT STIPT VERKEER ALS GROOTSTE ZORG AAN KATRIJN DE BLESER

30 mei 2018

02u33 0 Berlare Zeven op de tien inwoners van Berlare vinden het te onveilig om hun kind met de fiets de baan op te sturen. Dat blijkt uit een enquête van de nieuwe politieke partij OBU Vooruit. "Vooral in de dorpskernen heerst een onveiligheidsgevoel", zegt Nancy Vercammen.

"Het vele doorgaand verkeer, zwaar vervoer en de veiligheid van fietsers in de dorpskern van Overmere. Dat houdt heel wat bewoners bezig", zegt Nancy Vercammen, voorzitster van OBU Vooruit. De politieke partij die verwijst naar Overmere, Berlare en Uitbergen werd pas begin dit jaar opgericht. Aan de basis van de partij staat Nancy Vercammen, voormalig voorzitster van sp.a. Ze verrichte de voorbije maanden heel wat werk achter de schermen. Aan de hand van een enquête bracht ze de bezorgdheden van de inwoners van Groot Berlare in kaart.





"456 inwoners vulden de hele enquête in", zegt ze. "Ter vergelijking: voor de gemeentemonitor van de overheid vulden 369 inwoners van onze gemeente de enquête in. Bovendien waren bijna één op de drie deelnemers voor de cijfers voor de gemeentemonitor 65-plussers, terwijl slechts één inwoner op de vijf 65 jaar of ouder is", zegt Vercammen. "Voor mijn enquête probeerde ik een representatief aantal per leeftijdscategorie en per deelgemeente te bevragen."





Verkeersinfarct

Uit de enquête bleek dat de inwoners van de gemeente vooral wakker liggen van verkeersveiligheid. "68 procent vindt onze gemeente niet veilig genoeg om kinderen met de fiets naar school te sturen. Voornamelijk de dorpskernen zijn niet veilig. Denk maar aan de dorpskern van Overmere waar het in het centrum tijdens de spits steeds een verkeersinfarct is. De controle op vrachtwagens in de dorpskernen is te klein volgens de helft van de mensen. Ook dat zorgt voor een onveilig gevoel."





Als de inwoners zelf de budgetten van het bestuur mochten verdelen, gaan die na verkeersveiligheid naar openbare werken en degelijke riolering. "67 procent geeft aan dat de straten in onze gemeente in slechte staat zijn en de helft vindt dat de voet- en fietspaden beter kunnen." Verder zijn ook veiligheid in de vorm van drugs- en inbraakpreventie en het onderhoud van bermen, parken en perken prioriteiten.





Op het vlak van economie vindt de meerderheid dat er voldoende horeca is. "Al mag de gemeente meer initiatieven nemen voor nieuwe horeca en winkels", zegt Vercammen. "Overigens zijn de meeste inwoners tevreden over de sportinfrastructuur en de kinderopvang. Enkel voor jongeren vanaf twaalf jaar zijn er te weinig faciliteiten." Nu de prioriteiten in kaart gebracht werden, zal OBU Vooruit werkgroepen samenstellen om samen naar oplossingen te zoeken. Mensen die willen meewerken en al dan niet de lijst van OBU Vooruit willen vervolledigen, kunnen contact opnemen via nancy.vercammen@ie-net.be.