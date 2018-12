65-jarigen vieren feest Geert De Rycke

13 december 2018

0

De 65-jarigen van Uitbergen en Overmere vierden samen feest. Dat deden ze in het oud-gemeentehuis van Overmere. Zowel 65-jarigen die in één van de twee Donkgemeenten geboren werden als 65-jarigen die er jaren geleden kwamen wonen, werden uitgenodigd. Na het officiële gedeelte namen de aanwezigen nog alle tij om uitgebreid bij te praten over vroeger en nu.