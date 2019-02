53 moderne assistentiewoningen afgewerkt in Berlare Nog heel wat assistentiewoningen zijn beschikbaar. Er wordt gemikt op actieve 65 plussers. Koen Baten

16 februari 2019

15u54 0

De Turfputstraat in Berlare beschikt vanaf nu over 53 assistentiewoningen in residentie De Meerschevenne. De appartementen zijn al voor de helft verhuurd en mikt vooral op actieve 65 plussers die nood hebben aan hulp, maar ook zelf nog actief zijn en nog leuke activiteiten willen organiseren. “Dit is een uniek project voor Berlare en de bewoners”, zegt Marleen De Vos.

De nieuwe assistentiewoningen in Berlare bevinden zich rechtover het woonzorgcentrum vlakbij het kasteel in Berlare. De gemeente gaf de toestemming voor de bouw van de flats. “De residentie is er vooral voor actieve senioren die wel hulp nodig hebben, maar ook nog zelfstandig kunnen leven en zelf graag nog activiteiten organiseren", aldus zorgmakelaar De Vos.

De appartementen beschikken over een ontspanningsruimte, maar ook een fitnesszaal en zelf een eigen kapsalon. “Ook buiten hebben we heel wat mogelijkheden met een petanquebaan, we kunnen workshops organiseren, en er is nog ruimte voor meer initiatief dat de bewoners zelf willen nemen", klinkt het. “Een bingo zal hier bijvoorbeeld niet georganiseerd worden.”

Residentie Meerschevenne is sinds augustus in gebruik. Sinds de start van het project is intussen de helft van de serviceflats zijn op dit moment nog beschikbaar. “Er zijn dus nog heel wat appartementen met een of twee slaapkamers beschikbaar. We zijn op zoek naar mensen die dit project zeker zien zitten en op een actieve manier hun laatste levensfase willen ingaan", klinkt het.

In de flats zelf is alles heel elektronisch ingericht en is er ook een alarm aanwezig voor mochten er problemen zijn. Met de bouw werd ook rekening gehouden dat alles zeer energiezuinig is. In het gebouw zelf is ook altijd iemand aanwezig die kan aangesproken worden of gecontacteerd worden wanneer er vragen zijn. Elk appartement beschikt ook over een leuk terras. “Wij geven de bewoners ook informatie over de bakker, slager die hen kan helpen om alles hier af te zetten, zodat ze niets te kort komen", aldus Marleen.

Bij de bouw van de appartementen werd ook rekening gehouden met rolstoelgebruikers. “Alle gangen zijn breed genoeg en we zorgen er voor dat de draaicirkel groot genoeg is voor de rolstoelgebruikers. Ook in het appartement zelf is er ruimte genoeg om te manoeuvreren. Wij hopen op deze manier echt iedereen hier een leuke tijd te laten beleven", klinkt het.

De appartementen zijn beschikbaar voor 39 euro per dag. Niet goedkoop, maar de makelaar zorgt wel voor een heel moderne en leuke omgeving. Wie meer info wil over de appartementen kan bij Immo Van De Woestijne terecht.